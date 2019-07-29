Душанбе, , 08:58 — REGNUM

80 граждан Афганистана, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Таджикистана, переданы официальному Кабулу. Об этом сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на главное управление исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана.

Отмечается, что в Афганистан вернулись лица, осужденные за контрабанду наркотиков и нарушение государственной границы Таджикистана. Преступники, осужденные за тяжкие преступления, останутся отбывать наказание на территории республики.

Напомним, внешнеполитические ведомства Таджикистана и Афганистана подписали соглашение об обмене заключенными в 2010 году. В 2018 году Кабул передал официальному Душанбе 40 граждан Таджикистана, осужденных за членство в экстремистских организациях.

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