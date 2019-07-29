Цхинвал, , 08:46 — REGNUM

Республика Южная Осетия обратилась к итальянским властям с просьбой о признании. Об этом сообщает ИА «Рес».

Глава представительства МИД кавказской республики в Италии Мауро Мурджа заявил, что наступило время, чтобы Италия в лице ее нынешнего правительства признала Южную Осетию в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН.

Мурджа отметил, что Южная Осетия призывает все европейские нации «стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за пределов Европы». По его словам, признание Южной Осетии будет означать «возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов определять собственное будущее».

Напомним, первым государством, признавшим независимость республики, была Россия. Затем независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.