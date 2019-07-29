Москва, , 08:44 — REGNUM

Языковая политика, которая на сегодняшний день сложилась на Украине, нарушает права национальных меньшинств, что, в свою очередь, вносит элементы дискриминации. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

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«Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном, — подчеркивает Заньер. — Однако здесь возникают три повода для беспокойства».

Прежде всего, по словам верховного комиссара, в недавно принятом на Украине законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» ничего не сказано о защите языков национальных меньшинств. Кроме того, он был принят без консультаций с представителями меньшинств. Заньер также омтетил, что «все вопросы об использовании государственного языка решаются «не через систему стимулов и поощрений, которую хотели бы видеть в ОБСЕ, а через наказание».

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По его словам, в настоящее время с министерством культуры ведётся совместная работа над некоторыми изменениями, которые должны появиться в законе и учесть в том числе роль русского языка.

«Я планирую поехать на Украину в ближайшее время. Сейчас там всё поменялось — политическая атмосфера, администрация, президент», — заключил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного языка на Украине, принятый Верховной радой 25 апреля, вступил в силу 16 июля 2019 года. Теперь госслужащие, офицеры, дипломаты, адвокаты и нотариусы, а также сотрудники патронатных служб, руководители учебных заведений, педагоги и научные сотрудники учебных заведений, медицинские работники обязаны свободно владеть государственным языком и использовать только его. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

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