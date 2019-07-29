Эр-Рияд, , 09:00 — REGNUM

Власти Саудовской Аравии запретили путешественникам, следующим из ДР Конго, въезжать в страну в связи с опасением распространения вируса Эбола во время августовского хаджа. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Заявление МИДа Саудовской Аравии последовало за объявлением вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения». Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако, призывали не вводить никаких ограничений на торговлю и путешествия.

«В целях сохранения благополучия паломников прекращена выдача въездных виз лицам, въезжающим из ДРК», — говорится в пояснительной записке внешнеполитического ведомства.

Напомним, вспышка Эболы унесла жизни более 1700 человек с тех пор, как она была объявлена почти год назад. Около 3% населения ДР Конго — мусульмане, согласно опросу Нью-Йоркской исследовательской группы Конго.