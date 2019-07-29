Новосибирск, , 08:41 — REGNUM

Глава департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов стал руководителем подгруппы «Развитие инфраструктуры широкополосного доступа» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Как уточнили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, в новом статуе Дюбанову предстоит сделать цифровую среду «максимально доступной для каждого жителя страны, вне зависимости от географии его проживания и социального положения».

Как отметил сам Анатолий Дюбанов, в задачи подгруппы входит мгновенное донесение проблем регионов до федерального центра, а также выработка совместных решений для снятия различных препятствий.

«Именно после прихода технической и экономической возможности подключения к интернету цифровая экономика приобретает смысл, делает работу и жизнь современной, а сервисы — удобными и эффективными», — считает он.

По данным региональных властей, Новосибирская область лидирует в России по числу абонентов фиксированного широкополосного доступа на 100 человек. Этот показатель в области составляет 34,7 (в Москве — 33,1, в среднем по стране — 21, в Сибирском федеральном округе — 18,9).

Отметим, рабочая группа Госсовета «Коммуникации, связь, цифровая экономика» создана распоряжением президента в декабре 2018 года. Её членом является и заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.