Париж, , 08:36 — REGNUM

Министерство труда Франции опубликовало в Journal officiel указ об осуществлении широкой и противоречивой реформы страхования по безработице, передает Le Figaro.

Бен Шан. Безработные. 1938

Документ, состоящий из шести статей и приложения на 190 страниц, представляет собой новое положение о страховании на случай безработицы.

Как было объявлено, реформа изменяет минимальную продолжительность работы, необходимую для получения страхования по безработице. С 1 ноября 2019 года необходимо будет проработать «130 дней или 910 часов».

Положение также изменяет с 1 апреля 2020 года правила расчета пособия для лиц, которые работали с перерывами. Работники, чей трудовой доход превышал 4500 евро в месяц, увидят, что их компенсация будет уменьшена в начале 7-го месяца на 30% при минимальном размере в 2261 евро. На сотрудников в возрасте 57 лет и старше эта мера не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что реформа по страхованию безработицы принесет стране 3,4 млрд евро в период 2019—2021 годов.

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