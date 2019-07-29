Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM

Общественник Алексей Карнаухов, пытавшийся баллотироваться в мэры Улан-Удэ самовыдвиженцем, сошёл с дистанции. Он не смог в срок собрать положенные 1,5 тыс. подписей горожан в свою поддержку.

При этом на своей странице в «Фейсбук» он обвинил власти в давлении на своих помощников, которые в результате «украли» собранные 500 подписей.

«Сегодня был последний день сбора подписей. Мне помогало семь человек, и мы еще вчера практически собрали все необходимые голоса. Но сегодня утром оказалось, что троих из моей команды прессанули так, что они просто украли у меня почти 500 голосов. Кого-то купили, кого-то запугали. За сегодняшний день нам так и не удалось восполнить потери», — написал он 27 июля.

По его словам, власти любыми путями пытаются не допустить к выборам независимых кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из предвыборной гонки выбыла ещё один независимый кандидат, журналист Евгения Балтатарова. Об этом она объявила также на своей странице в «Фейсбук», призвав своих сторонников голосовать за кандидата от КПРФ. Напомним, выборы мэра столицы Бурятии состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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