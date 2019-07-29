Новосибирск, , 08:23 — REGNUM

В Новосибирск с рабочей поездкой прибыл директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он уже встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Как отметили ИА REGNUM в правительстве региона, в ходе их встречи обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия и повышения эффективности работы новосибирского УФССП. В частности, пополнение консолидированного бюджета страны, состояние работы по внедрению электронного документооборота мировых судей и службы судебных приставов.

На завтра, 30 июля, запланировано ещё одно важное событие — в торжественной обстановке Дмитрий Аристов вручит знамя УФССП России по Новосибирской области главному судебному приставу региона Эдуарду Бабкову. В завершении мероприятия будут вручены ведомственные награды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Новосибирске с рабочей поездкой побывал заместитель директора ФССП России Денис Фирстов. Он официально представил Эдуарда Бабкова как главного судебного пристава области.

Напомним, руководитель в новосибирском управлении Федеральной службы судебных приставов сменился в декабре 2018 года. Тогда с сайта ведомства исчезла информация о Виталии Эрлере, а вместо неё появилось сообщение о том, что Бабков является и. о. руководителя управления.

Виталий Эрлер был отправлен в отставку 27 декабря. Официально причины увольнения не назывались, но ранее, в 2017 году, суд приговорил его сына к девяти годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.