Вашингтон, , 08:02 — REGNUM

Пост директора национальной разведки США может занять конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф. Его кандидатуру на эту должность намерен выдвинуть президент страны Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил в своем Тwitter-аккаунте.

Джон Рэтклифф

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«Я рад объявить, что очень уважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора национальной разведки, — написал Трамп. — Бывший прокурор США, Джон станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит».

Также американский лидер уточнил, что нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдёт в отставку 15 августа.

Напомним, о скорой возможной отставке директора национальной разведки США Дэниела Коутса в Соединённых Штатах заговорили в феврале 2019 года. Тогда осведомлённые источники, на которые ссылалась газета The Washington Post, заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает такую возможность.

По словам собеседников, глава Белого дома никогда не видел в Коутсе приближенного советника, которому можно доверять, а в последнее время американский лидер все больше разочаровывается в работе главы нацразведки и всё чаще проявляет недовольство публичными заявлениями Коутса, которые, по мнению Трампа, «подрывают политический курс США, особенно в отношении Северной Кореи, Ирана и в вопросе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и противоречат заявлениям самого главы Белого дома по этим вопросам».

Как сообщало ИА REGNUM, должность директора национальной разведки США бывший сенатор-республиканец Дэн Коутс занял в марте 2017 года. В сенате Коутс был членом комитета по делам разведки.