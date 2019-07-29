Багдад, , 08:03 — REGNUM

Власти Ирака эвакуировали жителей порядка 400 деревень, расположенных на иракско-турецкой границе. Об этом 28 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Причиной подобного решения стали боевые действия вооруженных сил Турции против повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), имеющих здесь укрытия.

«В настоящее время из-за действий РПК были эвакуированы 400 деревень» , — подчеркнул в комментарии турецкому изданию глава местной пограничной службы Шерко Зенгене.

Напомним, вооруженные силы Турции проводят операцию «Коготь» на территории Ирака, целью которой является противодействие курдским повстанцам, считающимся Анкарой террористами.

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