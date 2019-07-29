Абуджа, , 07:51 — REGNUM

Федеральный суд Абужди предоставил правительству Нигерии разрешение на провозглашение местной мусульманской шиитской организации «Исламское движение Нигерии» террористической. Об этом 29 июля передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального солиситора страны.

Члены проиранской мусульманской организации шиитов «Исламское движение Нигерии» (IMN) на прошлой неделе вышли на улицы Абуджи, требуя освобождения их лидера, шейха Ибрагима Закзаки. Он находится под стражей с 2015 года.

Представитель IMN заявил, что в результате столкновений шиитов с полицией погибли по меньшей мере 20 протестующих.

Последователи шейха Закзаки регулярно протестуют после того, как лидер организации был арестован из-за столкновений между его последователями и армией. Представители вооруженных сил страны обвиняли сторонников шейха Закзаки в покушении на начальника штаба, что было отвергнуто IMN.

Генеральный солиситор Нигерии Дайо Апата в текстовом сообщении подтвердил, что федеральный суд Абуджи предоставил разрешение на объявление деятельности IMN террористической. Это дало властям возможность принять более жесткие меры по пресечению деятельности организации.

В ответ на это представитель IMN сообщил, что группа не получила какого-либо официального уведомления о запрете на свою деятельность, добавив, что протесты будут продолжаться.