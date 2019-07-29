Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:23 — REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находится с визитом в Бразилии с 27 по 30 июля 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе своего визита министр посетит Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Глава МИД Франции также отправится на военно-морскую базу Итагуай, крупный проект двустороннего сотрудничества между государствами.

В Бразилии глава МИД Франции встретится с президентом страны Жаиром Болсонару и министром иностранных дел государства Эрнесто Араужо.

Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим бразильским коллегой реализацию стратегического партнерства между двумя странами, а также развитие экономических, научных и оборонных обменов. В повестку переговоров включены темы продолжения заключения соглашения между Европейским союзом (ЕС) и МЕРКОСУР, а также экологические вопросы.

Ожидается, что Жан-Ив Ле Дриан встретиться со многими представителями гражданского общества Бразилии и экономического сообщества, чтобы обсудить различные вопросы франко-бразильских отношений.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чили с 25 по 27 июля 2019 года.