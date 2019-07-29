Сокчхо, , 07:22 — REGNUM

Южнокорейские моряки, находившиеся на российском сейнере «Сянхайлинь-8» и задержанные пограничниками Северной Кореи в Японском море, благополучно вернулись на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения страны (ведомство правительства Южной Кореи).

По их словам, 28 июля в 13:12 по местному времени российское судно с 17 моряками на борту вошло в южнокорейский порт Сокчхо.

Известно, что моряки смогли вернуться на родину спустя 11 дней после задержания военными КНДР.

По данным министерство, сейнер покинул порт северокорейского города Вонсана 27 июля в 19:00 по местному времени.

«Насколько нам известно, все моряки здоровы», — сообщили представители министерства.

Напомним, что сейнер «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту был задержан КНДР 17 июля. Северокорейские власти обвинили моряков в незаконном пресечении границы.