Хабаровск, , 06:20 — REGNUM

На кресло депутата в Госдуме РФ от Хабаровского края, освободившееся год назад после избрания Сергея Фургала губернатором, претендуют 10 кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе претендентов на место в Госдуме РФ — певица Вика Цыганов, выдвинутая «Единой Россией», гендиректор ИА Амурмедиа Андрей Швецов от «Партии роста», политолог Николай Платошкин от КПРФ, предприниматель Андрей Петров от партии «Зелёные», Татьяна Ярославцева от «Справедливой России», Владимир Титоренко от «Коммунистической партии Коммунисты России», Иван Пиляев от ЛДПР, Олег Котов от «Патриотов России», Николай Евсеенко от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Владимир Воробьев от партии «Родина».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдёт масштабная избирательная кампания. Граждане будут выбирать депутатов краевой думы, депутата Госдумы РФ, мэров городов.

Место депутата Госдумы РФ от Хабаровского края освободилось в сентябре 2018 года, после того, как действующий на тот момент парламентарий Сергей Фургал (ЛДПР) победил на выборах губернатора края. Фургал был депутатом ГД РФ от Хабаровского края на протяжении двух созывов.