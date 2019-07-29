Челябинск, , 06:07 — REGNUM

Челябинская область выглядит неплохо в плане выполнения национальных проектов. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Теслером заявил полпред Николай Цуканов.

Также полпред отметил работу Текслера в данном направлении.

Беседе двух руководителей предшествовало совещание о ходе реализации нацпроектов, которое 26 июля принял Челябинск. В ходе совещания со своими докладами выступили врио и другие чиновники, которые рассказали об уже сделанном и о том, что ещё предстоит воплотить в жизнь.