Пекин, , 06:45 — REGNUM

В Пекине с визитом находится делегация Французской коммунистической партии (ФКП) во главе с национальным секретарем Фабьеном Русселем. Встречу с руководителем делегации провел заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин, сообщает 28 июля Синьхуа.

Китайский руководитель отметил важность состоявшегося в марте текущего года визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, который, по его словам, открыл новую эру двусторонних отношений. Частью широкого спектра китайско-французских связей является взаимодействие КПК и ФКП, между которыми существуют и укрепляются отношения дружбы, диалога и взаимодействия.

Китай намерен строить с Францией сообщество единой судьбы, совместно отстаивать многосторонний принцип международной политики, а также противостоять глобальным вызовам.

Руссель в свою очередь выразил надежду на активизацию двусторонних партийных обменов, которые содействуют общему развитию отношений между Пекином и Парижем.