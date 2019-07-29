Челябинск, , 05:44 — REGNUM

В Челябинской области первые результаты по нацпроектам будут уже к концу 2019 года. Это пообещал врио губернатора Алексей Текслер.

В планах — возродить санитарную авиацию, открыть в детсадах больше 2500 мест, построить две школы в целом на 2000 мест, создать 24 ФАПа, купить 66 новых автобусов, оборудовать областной центр по шорт-треку.

Также планируется провести реконструкцию нескольких домов культуры, оснастить 20 детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, усилить поддержку предпринимательства.

«И это далеко не полный перечень того, что будет сделано», — пояснил врио.