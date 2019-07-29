Пекин, , 05:38 — REGNUM

Заявки двух китайских компаний на IPO на фондовом рынке — оператора АЭС CGN Power и производителя электрического оборудования Anfu CE LINK Ltd. — утверждены Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами, сообщает 28 июля Синьхуа.

В настоящий момент обе компании заняты обсуждением своих проспектов с биржами, после чего будут подтверждены даты проведения IPO.

Китай сейчас находится в процессе перехода от нынешней системы с утверждением заявок соответствующим государственным комитетом к полностью рыночной модели, детали которой пока не разглашаются.