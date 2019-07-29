Челябинск, , 05:35 — REGNUM

В Челябинской области в рамках нацпроектов реализуется 52 региональных проекта. Об этом на совещании в Челябинске заявил врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, около половины из них, то есть 23, воплощаются в жизнь с участием денег из федерального бюджета.

В рамках 12 нацпроектов Челябинская область реализует 52 региональных проекта. Из них 23 — с привлечением средств федерального бюджета.

По словам чиновника, ресурсы нацпроектов объединяются с выделением денег на региональные программы. Основной упор идёт на цели, которые поставил президент Владимир Путин, сказал врио.

Также власти региона делают ставку на комплексный подход, который для достижения заявленных в майском указе Владимира Путина 2018 года национальных целей объединяет разные доступные источники.

«Никаких сомнений нет в том, что все поставленные задачи будут выполнены», — сказал врио Текслер.