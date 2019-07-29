Челябинск, , 05:20 — REGNUM

Граждане должны знать, что происходит в их населённы пунктах по нацпроектам и какие результаты будут на выходе. Об этом напомнил уральский полпред Николай Цуканов на совещании в Челябинске.

Эту задачу поставил лично президент Владимир Путин, напомнил полпред. Во время работы по нацпроектам особое значение отводится их информационной поддержке. Проекты нужно воплощать в жизнь публично, а жителям должно быть понятно, что у них сделают, где именно, в какие сроки и т.д.

Также чиновники должны отчитываться перед населением о том, в какой мере достигаются показатели, которые были заявлены в рамках нацпроектов.