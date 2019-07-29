Киев, , 05:12 — REGNUM

Проводимая Киевом языковая политика вносит дискриминацию по отношению к нацменьшинствам, заявил верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью, опубликованном 29 июля в газете «Известия».

По словам Заньера, политика, при которой дается приоритет национальным меньшинствам, использующим языки Евросоюза, и умаляются права русскоязычного населения, вызывает ряд вопросов со стороны Совета Европы.

«Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном, — отметил верховный комиссар ОБСЕ. — Однако здесь возникают три повода для беспокойства».

Во-первых, считает Заньер, в законе о языке не прописаны нормы права, защищающие языки национальных меньшинств. Во-вторых, языковые вопросы решаются властью очень жестко, «не через систему стимулов и поощрений, …а через наказание». В-третьих, на этапе подготовке закона не проводилось никаких консультаций с представителями нацменьшинств.

«Изменение законов — это прерогатива национального парламента, — заявил комиссар ОБСЕ. — В них есть некоторые аспекты, которые необходимо дополнить, обеспечив право нацменьшинств на образование, или урегулировать. Это можно сделать множеством способов».

Как сообщалоИА REGNUM, Ламберто Заньер уже призывал Киев учесть «этническое и языковое разнообразие» при ведении законодательной работы в области языковой политики.

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