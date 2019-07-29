Москва, , 04:23 — REGNUM

Наблюдательный полет над Норвегией проведут российские военные, в свою очередь специалисты из США и Италии проконтролируют территории РФ с американского самолета наблюдения, сообщает 29 июля информационный ресурс вооруженных сил РФ газета «Красная звезда» со ссылкой на сообщение врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

Максимальная дальность наблюдательного полета над Норвегией составит 1700 км и пройдет с 29 июля по 2 августа. Российский самолет наблюдения поднимется в небо с аэродрома Бардуфосс.

Между тем совместная итальяно-американская миссия выполнит наблюдательный полет на самолете США ОС-135Б с подмосковного военного аэродрома Кубинка. Российские специалисты на борту американского самолета проконтролируют соблюдение установленных параметров полета.

Напомним, Россия присоединилась к международному Договору по открытому небу в 2001 году. Целью соглашения является укрепление доверия между странами участниками, благодаря механизму взаимных облетов территорий.