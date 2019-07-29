29 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Евгения Ким, , 12:40 — REGNUM





Флаг Казахстана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Руководство Казахстана хочет получить доступ к российским портам, добившись преференций при транзите казахстанского угля через территорию России. «Однако Москва рассматривает такой вариант как односторонние уступки, взамен которых она ничего не получает. Тем более, что подобных уступок и так за последнее время было сделано немало», — эксперт, кандидат исторических наук Александр Шустов рассказал в интервью ИА REGNUM о попытках Казахстана обеспечить транзит угля через российские порты.

ИА REGNUM : Казахстан пытается пробиться в российские порты примерно с 2016 года, а может, и раньше. Но доступа пока не получил. Как считаете, почему?

Здесь всё достаточно очевидно. Договор о ЕАЭС предусматривает свободный доступ к транспортной инфраструктуре, а не к морским портам, которые развиваются на деньги частных компаний, пусть и принадлежащих отчасти государству. Поэтому юридически Москва ничего не нарушает.

При этом в России и своего угля достаточно, а транспортная инфраструктура страны перегружена. Пойти в этих условиях на заключение соглашения, которое предоставит казахстанским кампаниям преференциальные условия транзита угля через территорию России, означает прямые убытки для бюджета и добывающих кампаний.

Неудивительно, что никакого энтузиазма это соглашение у Москвы не вызывает.

Железная дорога. Казахстан +

ИА REGNUM : Несколько лет назад Москва предложила Казахстану инвестировать в порты и инфраструктуру. Тогда Казахстан приобрел порт Высоцк в Ленинградской области. Решится ли вопрос загруженности РЖД после начала работы порта?

Проблему загруженности российских железных дорог инвестиции в порты не снимут. Но вкладывающие в них средства казахстанские компании могут приобрести статус российских юрлиц, что, видимо, должно упростить работу с ними. Кроме того, инвестиции в портовую инфраструктуру, судя по всему, рассматриваются как некая компенсация за инвестиции в развитие РЖД.

Осуществлять их казахстанские компании не обязаны, а пользоваться транспортными возможностями хотят. В результате Россия предлагает такой вариант «обмена инвестициями», который бы отчасти ее устроил.

ИА REGNUM : Сейчас наблюдается сезонное падение цены на уголь в Европе. Если эта тенденция сохранится, Казахстану экспорт станет не выгоден. Что будет с инвестициями в Высоцке?

Именно из-за нестабильной конъюнктуры рынка энергетического угля Казахстан желанием инвестировать в российские порты и не горит. В случае падения цен на уголь порты будут простаивать, окупаемость инвестиций окажется под вопросом.

Нур-Султану гораздо проще получить доступ к российским портам без дополнительных вложений. Сделать это он хочет, добившись преференций при транзите казахстанского угля через территорию России. Однако Москва рассматривает такой вариант как односторонние уступки, взамен которых она ничего не получает. Тем более, что подобных уступок и так за последнее время было сделано немало.

Новороссийкий порт (cc) Arthur Vanzetti

ИА REGNUM : Казахстан получит доступ в российские порты, или эта история далека от завершения?

Скорее всего, ситуацию не удастся полностью разрешить до тех пор, пока инфраструктура РЖД не будет в состоянии перевозить необходимые объемы грузов. Казахстан особенно интересуют дальневосточные порты, через которые уголь можно поставлять на рынки стран АТР.

Но программа модернизации БАМа и Транссиба должна завершиться только к 2025 году. Причем загрузка этих магистралей, которая в последние годы динамично растет, во многом также будет зависеть от конъюнктуры рынка. Не факт, что к середине следующего десятилетия на Дальнем Востоке образуется большой избыток транзитных и перевалочных мощностей, который позволит без проблем экспортировать казахстанский уголь.