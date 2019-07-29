Москва, , 03:31 — REGNUM

Внезапное заболевание, ставшее поводом для перевода заключенного под стражу оппозиционного деятеля Алексея Навального из спецприемника в медучреждение, оказалось крапивницей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в терапевтическом отделении 64-й больницы города Москвы.

Согласно сообщению врача терапевтического отделения Эльдара Казахмедова, врачам удалось диагностировать поразивший Навального недуг. «Предварительный диагноз — генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека, крапивницы», — пояснил терапевт.

На помощь оппозиционеру пришел и главный иммунолог-аллерголог Москвы. Осмотрев Навального, медик дополнила историю его болезни еще одним диагнозом: «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области».

Благодаря стараниям медиков, «состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой», что позволяет уже в понедельник, 29 июля рассмотреть вопрос о его выписке.

Напомним, ранее о переводе арестованного на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции Алексея Навального в одну из московских больниц сообщила его пресс-секретарь. Блогер был доставлен в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция».

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