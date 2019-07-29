Абуджа, , 03:09 — REGNUM

Боевики радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали похоронную процессию в северо-восточном штате Борно, в результате чего погибли 65 мирных жителей, сообщает 27 июля Al Jazeera.

Инцидент произошел утром 27 июля. По сообщению председателя местного правительства Мухаммеда Буламы, на месте атаки погибли 20 человек, остальные были убиты во время погони за нападавшими боевиками.

«Эти 65 человек погибли и десять получили ранения», — заявил Булама.

Сообщается также, что произошедшее нападение может быть местью за убийство 11 боевиков, произошедшее около двух недель назад во время атаки исламистов на деревню. Местные жители отбили атаку, уничтожив более десятка боевиков и захватив 10 автоматов.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил нападение и призвал к немедленному расследованию. По приказу главы государства ВВС Нигерии начали патрулирование в районе инцидента с целью выследить нападавших.

Напомним, нигерийские исламисты из «Боко харам» присягнули на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году. Многочисленные банды совершают набеги на населенные пункты на северо-востоке Нигерии, в результате чего за последние годы погибли около 27 тысяч человек, еще более двух миллионов вынуждены были покинуть свои дома.

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