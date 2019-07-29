Донецк, , 01:51 — REGNUM

Факт неповиновения приказам командования группы морских пехотинцев 36-й бригады первого батальона ВСУ расследуется специально сформированной следственной группой, сообщил на брифинге 28 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По имеющимся разведданным, в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная группа СБУ, военной службы правопорядка и прокуратуры Украины. Предметом разбирательств стал факт неповиновения группы морпехов из 16 человек приказам командования, а также призывы к невыполнению приказов.

«Главным бунтарем выступает старший матрос Бондаренко Роман Алексеевич, который призывает боевиков батальона прекратить исполнение указаний руководства подразделения до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения», — отметил Басурин.

Представитель Народной милиции республики подчеркнул также, что Бондаренко находится на хорошем счету у командования и получал премиальные выплаты.

Кроме того, сообщает Басурин, в ВСУ впервые предусмотрена дисциплинарная ответственность за выявление наблюдателями ОБСЕ любой компрометирующей Киев информации. Так, командование объявило строгий выговор командиру 20-го батальона РЭБ за появившуюся в отчете ОБСЕ информацию о перемещении роты 92-й бригады из 12 бронетранспортеров.

Напомним, очередное соглашение о прекращении огня, согласованное Контактной группой в Минске, вступило в силу с 21 июля. Заявленное как бессрочное перемирие было нарушено украинской стороной спустя 12 часов.