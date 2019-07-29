Ереван, , 00:30 — REGNUM

О гибели военнослужащего контрактной службы в результате обстрела со стороны Азербайджана заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, об этом 28 июля он сообщил в сети Facebook.

«Сегодня на северо-восточном участке границы в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении 1995 года рождения Арман Булгадарян», — сообщил представитель минобороны.

Ранее минобороны Армении сообщало о ранении военнослужащего на этом же участке границы. 27 июля тяжелые ранения получил 27-летний солдат-контрактник. Его состояние остается стабильно тяжелым. В министерстве обороны Армении назвали действия Азербайджана на границе провокацией, обвинив Баку в нарушении режима прекращения огня.

Напомним, конфликт между двумя закавказскими странами возник из-за ситуации в Карабахе, которые ее в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджана, а позже в 1991 — о создании Нагорно-Карабахской Республики. Армения поддерживает интересы Степанакерта, из-за чего между Ереваном и Баку начался военный конфликт.