Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM

Праздничный артиллерийский салют начался в 22:30 мск в небе над Петербургом. Он знаменует окончание торжеств, посвящённых Дню Военно-морского флота России, ключевым действом которых в Северной столице стал Главный военно-морской парад на Неве и в Кронштадте.

День ВМФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Салютные установки размещены на пляже у стен Петропавловской крепости и на Якорной площади в Кронштадте.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), расчёты офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, а также военнослужащих ЗВО за 10 минут произведут 30 залпов из 12-ти орудий Д-44 калибра 85 мм.

Одновременно 12 специальных пусковых установок на базе автомобилей «КАМАЗ» выпустят в небо более 70 видов фейерверочных изделий.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, салют в честь Дня ВМФ стал четвертым подобным зрелищем в этом году в Петербурге. Ранее горожане и гости Северной столицы могли слышать и наблюдать салюты в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, в честь Дня защитника Отечества, в честь Дня Победы. Кроме того, масштабный фейерверк был проведен в ходе праздника выпускников «Алые паруса».

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