Москва, , 22:12 — REGNUM

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter прокомментировал протест министерства иностранных дел (МИД) Украины из-за визита премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в Крым.‏

«Заявляя протест против поездки Медведева в Крым, Киев пытается удержать «на плаву» тему принадлежности Крыма, — написал сенатор. — Но на деле она уже сошла с повестки дня».

По его словам, вхождение в составе РФ Крыма в Европе уже приняли как данность. Сенатор добавил, не меняет ровным счетом ничего «юридическое непризнание этого факта».

Как передавало ИА REGNUM, ранее МИД Украины выразил протест в связи с визитом делегации РФ во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Крым.

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