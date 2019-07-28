Батуми, Грузия, , 21:54 — REGNUM

Акция с требованием начала диалога с Россией, Абхазией и Южной Осетией прошла 28 июля в Батуми. Ее организатором выступила парламентская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», лидеры которой, в отличие от остальных грузинских политиков, открыто проводят линию на восстановление и улучшение отношений с Россией.

Акция, которая прошла на центральной площади причерноморского города Батуми, оказалась достаточно многочисленной, а требования лидеров «Альянса патриотов» поддержали несколько десятков тысяч жителей административного центра Аджарской автономной республики.

Хотя митинг был непродолжительным, его организаторы успели озвучить свои основные требования. Помимо восстановления отношений с Россией и начала диалога с Сухумом и Цхинвалом были выдвинуты требования урегулирования с Азербайджаном вопроса принадлежности грузинского памятника Давид Гареджи, а также привлечения к ответственности и осуждения экс-президента Михаила Саакашвили и других представителей его «преступного режима».

Серию акций с аналогичными требованиями «Альянс патриотов» намерен продолжить в сентябре и охватить ими всю Грузию.

За время своей парламентской деятельности депутаты от «Альянса патриотов» уже нанесли несколько визитов в Москву и провели встречи с российскими коллегами. Эти шаги грузинских парламентариев резко осуждаются так называемыми прозападными силами, прежде всего соратниками экс-президента Саакашвили, которые считают и именуют «Альянс патриотов» не иначе как «пятой колонной» и «изменниками».