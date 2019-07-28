28 июля 2019 | Время чтения 5 мин

В Киеве всегда найдут место для праздника и «пэрэмоги» — 28 июля отпразднуют украинский флаг, поднятый 17 лет назад над «Славутичем». Завтра – успешную продажу ракетного крейсера «Украина». Главное – в стране все еще есть что распилить на металл.

Юрий Ковальчук, , 21:51 — REGNUM

Пока в России празднуют День Военно-Морского Флота РФ, на официальной странице ВМФ Украины 28 июля отмечают 17-ю годовщину поднятия украинского флага на уникальном корабле управления «Славутич». Правда, Украина имеет к строительству «Славутича» весьма сомнительное отношение — судно, заложенное на стапелях Черноморского судостроительного завода в Николаеве в 1988 году и спущенное на воду в 1990, Украине попросту подарили после распада СССР. В 2014 году «Славутич» отчалил от украинских берегов вместе с Крымским полуостровом. В том же году Киев навсегда похоронил судостроительную отрасль в Николаеве, в том числе «ЧСЗ», на котором построили «Славутич».

Эмблема ВМС Украины

Окончательную победу над Николаевскими верфями засвидетельствовал новый украинский президент Владимир Зеленский, который во время визита в Николаев 17 июля дал министру обороны Степану Полтораку поручение порезать на металл ракетный крейсер «Украина», спущенный на воду на давно почившем судостроительном заводе им. 61 коммунара еще в 1990 году. Достроить его Украина так и не смогла и уже никогда не сможет — завод задолжал гигантские суммы, в том числе трудовому коллективу, и в последний раз пытался заработать в 2016 году на ремонте последних украинских военных кораблей «Сватово», «Прилуки», «Гетьман Сагайдачный» и «Григорий Куропятников», но работы так и не начались.

Разумеется, винить в гибели Николаевского судостроительства (уничтожены не только Черноморский судостроительный и завод им. 61 коммунара, но и предприятие гражданского назначения «Океан» — банкрот с 2013 года) только евроинтеграторов было бы нечестно. Каждое украинское правительство, начиная с обретения Украиной независимости, вносила посильную лепту в уничтожение отрасли.

По мнению главы Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, в прошлом депутата Николаевского областного совета Ларисы Шеслер, уничтожение судостроения в Николаеве началось еще в 1990-е.

«Процесс уничтожения судостроения в Николаеве шел давно. Достаточно вспомнить недостроенный крейсер «Варяг», который Китай купил якобы для того, чтобы превратить его в плавучий парк аттракционов, а впоследствии попытался создать на базе крейсера первый китайский авианосец «Liaoning». Когда судно покинуло территориальные воды Украины, вместе с ним уплыла вся техническая документация, стоимость и важность которой огромна. Кстати, судно продали за 10 млн. долларов, хотя один только металл стоил втрое больше. Второй случай — уникальный авианосец «Ульянов» с атомной силовой установкой, который также порезали на металл», — утверждает Лариса Шеслер.

Ракетный крейсер «Украина» (cc) Hermann1971

И все же, перед так называемой революцией достоинства 2014 года жизнь на верфях еще теплилась. Более того, непосредственно перед государственным переворотом на Украине и всплеском показательной русофобии, в декабре 2013, Министерство промышленности России и Минпромполитики Украины подписали протокол о строительстве на Черноморском судостроительном заводе серии больших траулеров-рыбзаводов. Еще в первых числах февраля, когда в Киеве уже вовсю пылали покрышки, российская сторона выражала готовность к сотрудничеству, причем обсуждалось даже строительство судов для перевозки сжиженного газа. Разумеется, события следующих нескольких недель сделали сотрудничество невозможным.

Считается, что в тот момент «ЧСЗ» все еще обладал соответствующими мощностями. Одно из крупнейших судостроительных предприятий СССР, единственное, на котором производились авианесущие крейсера и авианосцы, с 2011 года пыталось освоить производство корветов, также разработанных в Николаеве на казенном предприятии «Исследовательско-проектный центр кораблестроения».

В 2012 году экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил «Программа «Корвет» — это последняя возможность поднять судостроение в стране, больше такого шанса не будет». Тем не менее, спустить на воду удалось всего одно судно и то готовое наполовину — с 2011 года корвет «Владимир Великий» украшает стапеля Черноморского судостроительного завода. Учитывая, что 6 июля 2016 года Хозяйственный суд Николаева признал «ЧСЗ» банкротом, шансы на завершение строительства «Владимира Великого» близки к нулю. Скорее, корабль повторит судьбу «Украины», которую рачительный Владимир Зеленский велел продать в качестве металлолома.

Первая секция корвета «Владимир Великий» (cc) Olarhat

Впрочем, проблема не только в банкротстве завода. По мнению Ларисы Шеслер, к уничтожению «ЧСЗ» всерьез приложил руку герой Украины, зернотрейдер и большой патриот Алексей Вадатурский.

«Благодаря строительству терминала «Нибулон», принадлежащего Алексею Вадатурскому, была разрезана стенка Черноморского судостроительного завода. ЧСЗ обладал самой длинной стенкой для строительства крупных кораблей, длиной несколько сотен метров. Терминал Вадатурского для приема зерна был построен ровно посредине этой стенки и, фактически, навсегда лишил «ЧСЗ» возможности даже начинать думать о строительстве кораблей. Возможно, то обстоятельство, что Александру Вадатурскому дали стать на западе одним из самых крупных зернотрейдеров, было связано как раз с уничтожением этой стенки», — рассказывает Шеслер.

На сегодняшний день Николаевское судостроение представляет интерес для местных дельцов исключительно как источник черного металла и территорий, которые можно продать под строительство коммерческих объектов. В самом лучшем случае речь может идти о перевалке грузов или ремонте небольших судов. Былая слава николаевских корабелов осталось в прошлом. Шансов на реанимацию нет.

«Они хотят переориентировать судостроение на постройку пограничных катеров. Это все равно, что заводу, выпускающему трактора, начать выпускать ручные сеялки… Самое главное — уничтожена наука, утрачены технологии, конструкторские службы. На самом деле Великая Отечественная война не нанесла такого ущерба, как постсоветская власть на Украине. Продана документация и оборудование, разрезаны на металл самые крупные стапеля. Это памятник ушедшей цивилизации, как, например, пирамиды Хеопса», — рассуждает экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

Впрочем, в Киеве всегда найдут место для праздника и «пэрэмоги» — 28 июля отпразднуют украинский флаг, поднятый 17 лет назад над «Славутичем». Завтра — успешную продажу ракетного крейсера «Украина». Главное — в стране все еще есть что распилить на металл.