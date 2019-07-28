Тегеран, , 19:47 — REGNUM

Власти Ирана надеются на улучшение отношений с Великобританией после того, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани, слова которого обнародованы на сайте президента.

«Я хочу поздравить вас (Бориса Джонсона) с избранием в качестве премьер-министра Соединённого Королевства, — заявил Рухани. — Надеюсь, что ваше знакомство с отношениями Ирана и Британии … поспособствует устранению существующих препятствий».

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля МИД Ирана поздравило экс-главу британского МИДа Бориса Джонсона с победой в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

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