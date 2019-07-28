Рабочий посёлок Урдома, Архангельская область, , 19:13 — REGNUM

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Резолюция митинга №6 «Против строительства на ж/д ст. Шиес Ленского района Архангельской области объекта по переработки и размещению отходов Москвы»

Дата проведения: 28 июля 2019 года

Место проведения: п. Урдома Ленского района Архангельской области, улица Железнодорожная, Парк Победы

Цели митинга:

Публичное выражение общественного мнения по поводу:

1) строительства объекта по переработке отходов на ж/д ст. Шиес в Ленском районе Архангельской области;

2) ввоза в Архангельскую область отходов из других регионов;

3) реализации государственной реформы системы обращения с отходами;

4) участия в конфликте и отношения к населению органов власти к данным вопросам.

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Мы, участники митинга 28 июля 2019 года в поселке Урдома Ленского района Архангельской области,

РЕШИЛИ:

1. Мы против строительства любого объекта, связанного с обращением отходов, в районе станции Шиес Ленского района Архангельской области, и в связи с этим ТРЕБУЕМ:

1.1. внедрить в Архангельской области раздельный сбор отходов повсеместно;

1.2. отказаться от строительства объектов, связанных с размещением отходов Москвы в районе станции Шиес Ленского района Архангельской области;

1.3. недопущения ввоза на территорию Архангельской области отходов из других субъектов Российской Федерации.

Мы утверждаем, что все жители МО «Урдомское» и подавляющее большинство жителей Ленского района выступают категорически против строительства на ст. Шиес объектов размещения и переработки отходов и ввоза на территорию Архангельской области отходов из других субъектов Российской Федерации.

Мы также с возмущением опровергаем информацию, намеренно распространяемую в СМИ о том, что большинство жителей Ленского района якобы поддерживает строительство «Экотехнопарка Шиес».

Считаем, что в настоящее время в отношении активистов, борющихся против строительства полигона для отходов Москвы на ст. Шиес со стороны государственных органов России развязаны ничем не мотивированные репрессии, направленные на недобросовестное подавление мирного народного протеста и уничтожение свободного волеизъявления граждан.

2. Выражаем доверие депутатам Совета депутатов МО «Урдомское», самоотверженно борющихся против строительства полигона отходов на ст. Шиес. Просим Главу и Администрацию МО «Урдомское» оказывать всемерную поддержку Совету депутатов МО «Урдомское».

3. Требуем от органов местного самоуправления муниципальных образований «Урдомское» и «Ленский муниципальный район» Архангельской области не принимать денежную и иную помощь, связанную со строительством на ст. Шиес объектов, обеспечивающих размещение отходов. Мы против решение государственных социальных вопросов за счет строительства полигона отходов на ст. Шиес.

4. Мы не хотим платить налоги на содержание антинародных чиновников и депутатов.

5. Шестой раз выражаем недоверие Главе МО «Ленский муниципальный район» Торкову Алексею Глебовичу, допустившему развитие острого социального конфликта вокруг стройки на ст. Шиес и не принявшему своевременных мер, имевшихся в его распоряжении, для прекращения данного строительства, и шестой раз требуем его отставки в связи с потерей доверия со стороны жителей Ленского района Архангельской области. Считаем деятельность Торкова А.Г. на посту Главы МО «Ленский муниципальный район» антинародной.

6. Выражаем четвертый раз недоверие Заместителю Главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» Кочанову Николаю Николаевичу, поддержавшему планы строительства на ст. Шиес объекта, связанного с обращением отходов из других субъектов РФ, и требуем освободить его от занимаемой должность. Также считаем деятельность Кочанова Н.Н. антинародной.

7. В связи активной деятельностью членов и сторонников партии «Единая Россия» в Собрании депутатов МО «Ленский муниципальный район» по поддержке политики Главы МО «Ленский муниципальный район» А.Г. Торкова, направленной на реализацию строительства полигона отходов на ст. Шиес, выражаем недоверие решениям Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», связанным с ситуацией на ст. Шиес, и во второй раз требуем Самороспуска Собрания депутатов в связи с потерей ими доверия со стороны избирателей.

8. Считаем, что органы государственной власти Архангельской области и города Москвы с участием ООО «Технопарк» и ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» при попустительстве со стороны Прокуратуры Архангельской области и Росприроднадзора по Архангельской области, а также при немотивированном силовом давлении, оказываемом на население со стороны полиции Архангельской области, реализуют строительство объекта по обращению с отходами в районе ст. Шиес грубо игнорируя мнение жителей Ленского района.

9. Мы осуждаем провокации с участием представителей власти, направленные на разжигание социальной вражды между жителями Ленского района и подрывающие авторитет государственной власти Российской Федерации.

10. Требуем от Правительства Архангельской области расторгнуть и не заключать в будущем соглашения, явно или косвенно способствующие ввозу на территорию Архангельской области отходов из других субъектов Российской Федерации.

11. Требуем от депутатов Архангельского областного собрания депутатов принять меры к запрету ввоза на территорию Архангельской области отходов из других субъектов Российской Федерации.

12. Требуем от Прокурора Архангельской области принять меры, необходимые для:

12.1. отмены Решения от 18.10.2018 года о признании приоритетным инвестиционного проекта «Экотехнопарк Шиес»;

12.2. исполнения поручения Президента РФ об обеспечении учета мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе ст. Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов.

13. Выражаем третий раз недоверие депутату от партии Единая Россия в Архангельском областном собрании депутатов Витковой Ольге Константиновне, поддержавшей планы строительства на ст. Шиес объекта, связанного с обращением отходов из других субъектов Российской Федерации, и третий раз требуем от неё освободить депутатскую должность. Считаем, что работа Витковой О.К. на избранной депутатской должности направлена на ухудшение безопасности жизнедеятельности её избирателей.

14. Выражаем пятый раз недоверие Губернатору Архангельской области Орлову Игорю Анатольевичу за намерение и подготовку приёма Архангельской областью отходов из других Субъектов РФ, за унижение человеческого достоинства жителей Архангельской области, и пятый раз требуем отставки с поста Губернатора Архангельской области. Считаем деятельность Орлова И.А. на посту губернатора Архангельской области антинародной.

15. Требуем пятый раз от Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича увольнения Орлова Игоря Анатольевича с поста Губернатора Архангельской области.

16. Призываем все политические партии России внести в законодательство Российской Федерации изменения, запрещающие перемещение отходов между субъектами Российской Федерации без согласия населения соответствующей территории.

17. Взываем к мудрости Патриарха Московского и всея Руси и просим молится за доброе здравие русского народа, за его традиционную практичность, умеренность в чувствах и способность хранить свои корни. Просим Патриарха напомнить России и всему Миру позицию Русской православной церкви о бережном отношении к природе.

18. Требуем от инициативных групп Ленского района Архангельской области, протестующих против строительства полигона отходов на ст. Шиес, провести сбор подписей среди жителей Ленского района с целью выявления и учета мнения населения при решении вопроса о строительстве в районе ст. Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов.

19. Призываем инициативную группу общественного движения «Чистая Урдома» обратиться в Организацию объединенных наций и другие международные организации с жалобой на экологическую угрозу Северу Евроазиатского континента и Арктики, и на соучастие государственных чиновников разного уровня в сокрытии этой угрозы.

Принятие вышеуказанного решения свидетельствуем.

Члены инициативной группы общественного движения «Чистая Урдома»:

1. Бабенко Светлана Михайловна;

2. Пахтусова Марина Николаевна;

3. Шепетюк Римма Владимировна;

4. Якимов Сергей Иванович (организатор митинга);

5. Голоушкин Александр Николаевич;

6. Милащенко Олег Николаевич (организатор митинга);

7. Викторов Николай Анатольевич;

8. Корецкая Виктория Константиновна;

9. Марьина Людмила Сергеевна;

10. Билькова Светлана Николаевна.

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