28 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Что это было? Желание потрафить своему большому боссу, президенту Украины, сделав его, пусть через пень колода, но наследником римских императоров? Или просто невежество, полузнание? Та самая «гиена за львом»?

Марьян Сидорив, , 18:21 — REGNUM

В картине современной политики (хотя — почему только современной, так всегда было) основные мазки накладываются кистью истории. Именно ею определяются и внешняя форма, и значительная часть внутреннего содержания сосуществования и противостояния человеческих обществ. Поэтому и полотно такое мрачное, ведь «история — это практически всего лишь журнал регистрации преступлений, глупостей и несчастий человечества». И здесь с сэром Эдуардом Гиббоном не поспоришь.

«Давня Україна-Русь (V — X ст.)». Карта к книге: Ростислав Новоженець. Москалі — НЕ «рускіє» і НЕ слов’яни

Зато этот «журнал регистрации» можно было бы и даже следует использовать для предотвращения будущих бед (если таковое возможно). Однако это если, подобно сэру Эдуарду, писать историю полно, хладнокровно и действительно беспристрастно. В ином случае это уже будет не «книга жизни», и даже не наука, а не более чем простая «точка зрения». Поскольку мир большой, а Гиббонов мало, то и господствуют в наших душах эти самые «точки зрения». Не всегда (ой, как не всегда!) грамотные, но очень часто претендующие на универсальность и навязываемые и душе, и обществу.

Это оружие, и оружие в нынешнем мире одно из самых страшных. Ведь человек мыслит не словами, а образами. Скорее даже фреймами (цельными информационными блоками), которые и создают представление о мировом порядке. Причем не только у индивида, но и у общества в целом. Отсюда и конечная цель любой политико-идеологической борьбы: чей фрейм победит — на того человек (общество) и работать будет. За это и воевать пойдет.

Человек, конечно, волен выбирать — но это только так кажется. На самом деле «образы мира» навязываются индивидуальному сознанию воспитанием, обучением, верой, внешними раздражителями. Короче — мощной машиной политического внушения. И благо, если фрейм «полный, хладнокровный и беспристрастный», но благо — это вообще редкость.

Хотя цель любой политики — не благо, а победа. Поэтому создание фреймов можно и нужно оправдать с точки зрения холодного разума. Иногда ими можно даже восхищаться: как красивой проституткой в будуаре под шелковым балдахином. Но мало у кого вызовет удовольствие истасканная шлюха в мужском туалете.

Так же и с фреймами. При их создании можно простить все: ложь, умолчание, двойные стандарты. Нельзя только оправдать сознательного невежества. Или, если хотите, того малограмотного «полузнания», которое «следует за знанием, как гиена за львом» (Лев Гумилев). Потому что прав блестящий английский циник Джордж Карлин: «Если у вас эгоистичные, невежественные граждане, у вас будут эгоистичные, невежественные лидеры», и можно только добавить: «которые произведут новое поколение невежественных граждан. Круг замкнется!».

В условиях нынешнего приступа цивилизационного противостояния Украина тоже вырабатывает свои исторические фреймы. И со многим можно было бы смириться, но…

Amicus Plato, sed magis amica Veritas (Платон мне друг, но истина дороже). Этот лаконизм то ли Лютера, то ли Сервантеса надо развешивать над рабочими столами всех «бойцов гуманитарного фронта». Хотя… Если невежественность «бойца» врожденная — не поможет. Если оплаченная — тем более. Однако очень хочется видеть Истину и Историю под шелковым балдахином, а не на заплеванном полу.

Древнегреческий миф рассказывает, что все предметы, к которым прикасалась рука критского царя Мидаса превращалась в золото. Даже пища — и Мидас умер от голода. В украинской публичной политической истории ситуация чем-то схожа: многое из того, к чему прикасается рука наших, простите, «историков» тоже превращается в какую-то субстанцию, но совсем не золото. Даже самые «аппетитные» исторические эпизоды. Ну, например…

В уже далеком 2010 году, еще при ином ценителе истории и Триполья, президенте Викторе Ющенко, в Киеве прошла презентация. Председатель Благотворительного Фонда «Украина-Русь», депутат Львовской облрады, заместитель главы Украинской Республиканской Партии (Блок Юлии Тимошенко) Ростислав Новоженець представил результаты работы Фонда: книгу «Москалі — НЕ «рускіє» і НЕ слов’яни».

К книге была приложена карта «Давня Україна-Русь (V — X ст.)». К карте — хронологическая таблица. И там читаем: «479 — 493 рр. Захоплення русинами-українцями Риму і проголошення Одоакра римським імператором».

Как историку мне очень симпатичен Одоакр. Нахальный молодец, положивший конец Западной Римской Империи и чеканивший свои монеты не с надутыми щеками и инсигниями власти, а по-простому: простоволосый, с опущенными вниз усами и простой монограммой на реверсе. Львовские историки поспешили назвать Одоакра «русином-украинцем», хотя античные источники считают его кто потомком «чистокровного гунна» (Аноним Валуа), кто «ругом» (Иордан, «Романа»), кто герулом (Консулярии Италийские), кто готом (Марцеллин Комит, «Хроника»), кто скиром (Евгиппий, «Житие святого Северина»). В любом случае, этот воин, представший перед святым подвижником Северином как «юноша высокого роста, облаченный в самые жалкие шкуры», давал жару в поздней античности, пока не погиб в войне с другим германцем, Теодорихом Великим.

«Украинцем» Одоакра решили назвать по одной причине: на известной «надписи Зальцбургской плиты» упомянуто, что он был «королем рутенов». Этого оказалось достаточно, поскольку в Высоком Средневековье европейцы «рутенами» называли восточнославянские племена. Но то в «Высоком», а в античности племена рутенов были известны еще Юлию Цезарю и жили в Галлии (территория Франции).

Но даже и это еще ничего, ведь в славянской памяти Одохар присутствует. Два богемских (чешских) короля носили это имя в XIII веке. Неплохих, кстати, короля. Да и я сам встречал информацию, что при опаливании Богдана Хмельницкого полковник Яким Сомко называл его «нашим Одоасером». И даже приятно думать, что ниспровергатель Римской Империи был «из наших предков». Такой прекрасный пример «тщеславия нации» в хорошем смысле.

Но послушайте, «потомки-невігласи» («неучи» по-украински), достаточно прочитать полторы книги (тот же «Аноним Валуа» и учебник для пятого класса, например), что бы знать:

Одоакр сверг юного последнего императора Ромула Августула и убил его отца Ореста не в 479, а 476 году новой эры. Мелочь, но дьявол таится в мелочах.

Одоакр не стал делать себя «римским императором». С сенатором Аницием, страшно сказать, но Нигером он отослал императорские инсигнии в Константинополь, а сам остался править Италией как «rex», король. Именно этот эпизод и следует считать «концом античности»

Вот и остается решать: что это было? Желание потрафить своему большому боссу, президенту Украины, сделав его, пусть через пень колода, но наследником римских императоров? Или просто невежество, полузнание? Та самая «гиена за львом»?

И ведь «эпизод Одоакра» — это еще мягкая, не политизированная версия исторической безграмотности. Дальше пошло страшнее…