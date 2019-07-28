Тула, , 18:13 — REGNUM

Политической, футбольной и социальной минувшая неделя в Тульской области (22−28 июля 2019 года). Первый блин тульских «оружейников» в Лиге Европы оказался комом, зато демографические показатели сохранили позиции, а политолог дал «вероятностный прогноз» о дальнейшем профессиональной судьбе губернатора Алексея Дюмина. Подробнее — в обзоре.

Слева — губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Заседание рабочей группы Госсовета Tularegion.ru

Дюмину прочат место Шойгу

Рассуждения о будущем месте работы нынешнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина высказал политический технолог и публицист Александр Белковский в эфире радио «Эхо Москвы». Специалист считает, что Дюмин повторит судьбу Сергея Шойгу. Правда, при одном условии — транзите власти.

В этом случае, полагает политтехнолог, в 2024 году Владимир Путин не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, но займет более значимую должность при парламентской республике. Сергей Шойгу отправится в кресло председателя Совета Федерации, а Алексей Дюмин займет пост своего бывшего начальника в Минобороны.

Эксперт предполагает, что если пойдёт по таком кадровому сценарию, то Дюмин повторит судьбу Шойгу, который незадолго до назначения главой министерства отправился набираться управленческого опыта в Московскую область. Именно этим Дюмин в Тульской области занимается уже третий год. Главное, говорят специалисты, продемонстрировать центру свою эффективность, не «засветиться» в плохом свете и завоевать доверие граждан. Стоит признать, что у тульского губернатора пока все это получается.

Вьетнамский темп развития

Регион расширяет сотрудничество с иностранцами, а если конкретнее, дружбу с Вьетнамом. Тульская область в лице первого заместителя губернатора Валерия Шерина и зампредседателя народного комитета вьетнамской провинции Тхань Хоа госпожа Ле Тхи Тхин подписали протокол о намерении заключить соглашение об установлении дружественных отношений между правительством российского региона и Народным комитетом провинции.

Председатель народного совета провинции Тхань Хоа господин Чинь Ван Тьен приехал с делегацией в Тулу в рамках Года Социалистической Республики Вьетнам в России.

Тульская область расширяет сотрудничество с Вьетнаном Tularegion.ru

Неудивительно, что Тула захотела расширить дружбу и сотрудничество с азиатской страной. В 2018 году регион увеличил внешнеторговый оборот с Вьетнамом в десять раз (по сравнению с 2017-м) — до $ 12,5 млн.

«Тульская область заинтересована в установлении долгосрочных и взаимовыгодных торгово-экономических, отношений с Вьетнамом. Мы готовы предложить вьетнамским партнерам самые выгодные условия для развития бизнеса и вывести наше деловое сотрудничество на новый, более продуктивный уровень», — сказал Шерин.

Чинь Ван Тьен представил свою провинцию, которая в этом году занимает первое место во Вьетнаме по темпам развития и особо выделил тульский ЗАО «Краснобор»: предприятие только в текущем году поставило вьетнамским партнерам 40 тонн продукции из индейки.

Работа на экспорт

Тульский губернатор Алексей Дюмин в очередной раз провел заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность», которую возглавил в декабре 2018 года. На этот раз обсуждали промежуточные итоги работы ключевых подгрупп, которых в этом направлении семь: «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования», «ОПК и диверсификация продукции», «Инновационная политика и развитие новых технологий», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки».

Поручения также прозвучали в адрес присутствующих по части систематизации работы: с сентября планируется приступить к непосредственной подготовке доклада к Госсовету. Акцент в этот раз Дюмин сделал на инновации, направленные на освоение новых экспортных рынков.

«Дорожные карты должны быть разработаны по всем перспективным направлениям. Они будут координировать работу правительства и бизнеса по выводу страны на лидирующие экономические позиции, о чем не раз говорил в послании и майских указах президент России», — отметил Алексей Дюмин.

Напомним, что накануне российское правительство заключило договор с гигантами перспективных направлений. В частности в «Квантовых вычислениях» и «Технологии создания новых материалов и веществ» будет заниматься «Росатом».

"Формировать комфортную среду для сбыта в России мы не просто имеем право, мы обязаны это делать», — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

Специалисты отметили, что в части поддержки экспортных направлений все меры должны быть рыночными, в рамках норм ВТО, но они могут быть шире в части внутреннего рынка.

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Придётся побеждать в гостях

Какие только поговорки, пословицы и другие русские премудрости не подобрали болельщики и эксперты к первой игре тульского «Арсенала» в Лиге Европы, но ясно одно: российский дебютант еврокубковой зоны стартовал провально. На своем поле при более чем 15 тыс. фанатов «Арсенал» с минимальным счетом уступил клубу из азербайджанского Баку «Нефтчи» (0:1). Хотя почти 100% букмекеров пророчили «оружейникам» безоговорочную победу и выход в третий квалификационный раунд.

Тульский «Арсенал» с минимальным счетом уступил клубу из Баку «Нефтчи» Tularegion.ru

Что случилось с командой Игоря Черевченко, выяснит он сам и его помощники. Некоторые аналитики уверяют, что дело в переизбытке внимания. Конечно, событие, которого ждал не только клуб, но и его многочисленная армия болельщиков. Не пропустил дебют «Арсенала» в Лиге Европы и губернатор Алексей Дюмин. Кстати, именно благодаря его поддержке преобразился тульский стадион, да и выход команды в еврокубки связывают с личностью руководителя региона, который любит и уделяет должное внимание футболу.

Проиграна битва, но не война. У подопечных Черевченко еще есть шанс отыграться и пробиться в третий квалификационный раунд. Ответный матч с «Нефтчи» в Баку запланирован на 1 августа.

С — стабильность

В Тульской области стали меньше умирать и рожать. Демографическую статистику Тульская область сохранила на уровне показателей 2017 года. Правда регион улучшил показатели в части смертность, которая по итогам 2018 года сократилась на 11%. Снижение статисты отметили в Чернском, Плавском, Кимовском и Веневском районах.

Согласно данным, из-за общего снижения смертности выросла продолжительность жизни в Тульской области до 71,8 года.

В вопросе рождаемость Тульская область по-прежнему пытается перебороть негативную тенденцию. В прошлом году число новорожденных сократилось на одну тысячу, но есть муниципалитеты, где стали рождать больше по сравнению с 2017 годом: это Воловский, Славный, Куркинский, Киреевский, Тепло-Огаревский, Ясногорский районы.

По словам областного министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, пока региону трудно преодолеть демографический спад из-за снижения численности женщин детородного возраста.

«Важно повышать уровень жизни граждан, чтобы стимулировать создание семей, а также миграционную привлекательность региона, — сказал Филиппов. — На муниципальном уровне необходимо принять меры по решению социально-экономических проблем жителей. В ряде муниципальных образований за счет собственных средств предусмотрены расходы на предоставление стимулирующих выплат при рождении второго или третьего и последующих детей. Их размер — от 10 до 25 тысяч рублей. Целесообразно проанализировать их эффективность. Финансовые меры поддержки обязательно должны быть дополнены мерами нематериального характера».

В региональном правительстве признали, что национальный проект «Демография» требует неформальных подходов и современных решений.