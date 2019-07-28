Тула, 28 июля 2019, 18:13 — REGNUM
Политической, футбольной и социальной минувшая неделя в Тульской области (22−28 июля 2019 года). Первый блин тульских «оружейников» в Лиге Европы оказался комом, зато демографические показатели сохранили позиции, а политолог дал «вероятностный прогноз» о дальнейшем профессиональной судьбе губернатора Алексея Дюмина. Подробнее — в обзоре.
Дюмину прочат место Шойгу
Рассуждения о будущем месте работы нынешнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина высказал политический технолог и публицист Александр Белковский в эфире радио «Эхо Москвы». Специалист считает, что Дюмин повторит судьбу Сергея Шойгу. Правда, при одном условии — транзите власти.
В этом случае, полагает политтехнолог, в 2024 году Владимир Путин не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, но займет более значимую должность при парламентской республике. Сергей Шойгу отправится в кресло председателя Совета Федерации, а Алексей Дюмин займет пост своего бывшего начальника в Минобороны.
Эксперт предполагает, что если пойдёт по таком кадровому сценарию, то Дюмин повторит судьбу Шойгу, который незадолго до назначения главой министерства отправился набираться управленческого опыта в Московскую область. Именно этим Дюмин в Тульской области занимается уже третий год. Главное, говорят специалисты, продемонстрировать центру свою эффективность, не «засветиться» в плохом свете и завоевать доверие граждан. Стоит признать, что у тульского губернатора пока все это получается.
Вьетнамский темп развития
Регион расширяет сотрудничество с иностранцами, а если конкретнее, дружбу с Вьетнамом. Тульская область в лице первого заместителя губернатора Валерия Шерина и зампредседателя народного комитета вьетнамской провинции Тхань Хоа госпожа Ле Тхи Тхин подписали протокол о намерении заключить соглашение об установлении дружественных отношений между правительством российского региона и Народным комитетом провинции.
Председатель народного совета провинции Тхань Хоа господин Чинь Ван Тьен приехал с делегацией в Тулу в рамках Года Социалистической Республики Вьетнам в России.
Неудивительно, что Тула захотела расширить дружбу и сотрудничество с азиатской страной. В 2018 году регион увеличил внешнеторговый оборот с Вьетнамом в десять раз (по сравнению с 2017-м) — до $ 12,5 млн.
Чинь Ван Тьен представил свою провинцию, которая в этом году занимает первое место во Вьетнаме по темпам развития и особо выделил тульский ЗАО «Краснобор»: предприятие только в текущем году поставило вьетнамским партнерам 40 тонн продукции из индейки.
Работа на экспорт
Тульский губернатор Алексей Дюмин в очередной раз провел заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность», которую возглавил в декабре 2018 года. На этот раз обсуждали промежуточные итоги работы ключевых подгрупп, которых в этом направлении семь: «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования», «ОПК и диверсификация продукции», «Инновационная политика и развитие новых технологий», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки».
Поручения также прозвучали в адрес присутствующих по части систематизации работы: с сентября планируется приступить к непосредственной подготовке доклада к Госсовету. Акцент в этот раз Дюмин сделал на инновации, направленные на освоение новых экспортных рынков.
Напомним, что накануне российское правительство заключило договор с гигантами перспективных направлений. В частности в «Квантовых вычислениях» и «Технологии создания новых материалов и веществ» будет заниматься «Росатом».
Специалисты отметили, что в части поддержки экспортных направлений все меры должны быть рыночными, в рамках норм ВТО, но они могут быть шире в части внутреннего рынка.
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Придётся побеждать в гостях
Какие только поговорки, пословицы и другие русские премудрости не подобрали болельщики и эксперты к первой игре тульского «Арсенала» в Лиге Европы, но ясно одно: российский дебютант еврокубковой зоны стартовал провально. На своем поле при более чем 15 тыс. фанатов «Арсенал» с минимальным счетом уступил клубу из азербайджанского Баку «Нефтчи» (0:1). Хотя почти 100% букмекеров пророчили «оружейникам» безоговорочную победу и выход в третий квалификационный раунд.
Что случилось с командой Игоря Черевченко, выяснит он сам и его помощники. Некоторые аналитики уверяют, что дело в переизбытке внимания. Конечно, событие, которого ждал не только клуб, но и его многочисленная армия болельщиков. Не пропустил дебют «Арсенала» в Лиге Европы и губернатор Алексей Дюмин. Кстати, именно благодаря его поддержке преобразился тульский стадион, да и выход команды в еврокубки связывают с личностью руководителя региона, который любит и уделяет должное внимание футболу.
Проиграна битва, но не война. У подопечных Черевченко еще есть шанс отыграться и пробиться в третий квалификационный раунд. Ответный матч с «Нефтчи» в Баку запланирован на 1 августа.
С — стабильность
В Тульской области стали меньше умирать и рожать. Демографическую статистику Тульская область сохранила на уровне показателей 2017 года. Правда регион улучшил показатели в части смертность, которая по итогам 2018 года сократилась на 11%. Снижение статисты отметили в Чернском, Плавском, Кимовском и Веневском районах.
Согласно данным, из-за общего снижения смертности выросла продолжительность жизни в Тульской области до 71,8 года.
В вопросе рождаемость Тульская область по-прежнему пытается перебороть негативную тенденцию. В прошлом году число новорожденных сократилось на одну тысячу, но есть муниципалитеты, где стали рождать больше по сравнению с 2017 годом: это Воловский, Славный, Куркинский, Киреевский, Тепло-Огаревский, Ясногорский районы.
По словам областного министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, пока региону трудно преодолеть демографический спад из-за снижения численности женщин детородного возраста.
В региональном правительстве признали, что национальный проект «Демография» требует неформальных подходов и современных решений.