Киев, , 17:45 — REGNUM

Жителей Украины с Днём Крещения Руси поздравил президент страны Владимир Зеленский. Об этом глава государства написал на странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! — написал Зеленский. — Это историческое событие».

Украинский лидер также призвал к диалогу предстоятелей украинских церквей, так как в «единстве — наша сила и наше будущее». По его словам, вера должна жителей страны объединять, а не разделять.

27 июля информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщил, что в шествии крестного хода в Киеве, посвященного 1031-й годовщине Крещения Руси, участвовали около 300 тыс. верующих.