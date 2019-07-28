Иерусалим, , 15:45 — REGNUM

Военные Израиля и США успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Хец-3, который, согласно заявлению тех же военных, способен перехватывать цели за пределами земной атмосферы. Об этом сообщает министерство обороны Израиля.

Известно, что комплекс Хец-3 («Стрела-3») разрабатывался израильскими и американскими военными совместно. Этот комплекс предназначен для усиления «верхнего эшелона» израильской системы противоракетной обороны.

По замыслу создателей системы израильской ПРО, она должна эффективно противостоять все номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных ракет палестинцев, которые они регулярно запускают из сектора Газа, вплоть до баллистических ракет Ирана, которые могут быть оснащены неконвенциональными боезарядами.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху успех испытаний «Хец-3» превзошел то, что «можно вообразить».

В ходе испытаний комплекс якобы успешно перехватил баллистические ракеты за пределами земной атмосферы на высотах и скоростях, которые ранее не были доступны израильскому оружию.