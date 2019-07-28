Тбилиси, , 15:31 — REGNUM

Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили, которого обвиняют в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время массовых беспорядков в грузинской столице 20−21 июня.

Ираклий Окруашвили Defenselink.mil

Напомним, что массовые беспорядки начались в Тбилиси после антиправительственных выступлений, вызванных тем, что в грузинской столице проходила Межпарламентская ассамблея православия, в которой принимали участие российские депутаты.

Протестующие вступили в столкновения с полицией, швыряли в стражей порядка палки и камни, а также ворвались в здание парламента Грузии. Позднее полицейский спецназ применил против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Тогда пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников полиции.

По версии следствия Окруашвили и его соратники были организаторами этих беспорядков и призывали собравшихся ворваться в здание парламента.

В итоге на время суда экс-министру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.