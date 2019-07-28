Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM

Утопией назвал повсеместное строительство школ и больниц в Ростовской области донской губернатор Василий Голубев. По информации депутата Законодательного собрания региона Татьяны Иващенко (КПРФ), в настоящее время в трети населённых пунктов региона нет школ.

«Предположим, что школы есть во всех населённых пунктах, но у нас нет столько учителей. В действующих школах не хватает педагогов! Ещё девять лет назад в Ростовской области каждая третья школа была без туалетов и с разбитыми или очень старыми окнами. Сейчас эти проблемы решены. Школы и больницы во всех населённых пунктах — это утопия», — цитирует Голубева портал donnews.ru.

Ростовский губернатор также отметил, что на Дону есть более серьёзны проблемы, волнующие жителей территорий.

Стоит отметить, что согласно информации из открытых источников следует, за последние девять лет численность населения Ростовской области лишь сокращается. В 2011 году на Дону насчитывалось 4 млн 275 тыс. 223 жителей, в 2019 году — 4 млн 202 тыс. 337 человек.