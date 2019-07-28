Иерусалим, , 15:08 — REGNUM

Премьер-министр Израиля и лидер израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху использовал образ президента Российской Федерации Владимира Путина в своей предвыборной кампании. Об этом сегодня, 28 июля, сообщают израильские СМИ.

На штаб-квартире партии «Ликуд» вывешен огромный баннер, на котором Нетаньяху изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Подпись на баннере гласит:

«Нетаньяху из другой лиги».

По всей видимости, это означает, что Нетаньяху из лини российского лидера.

Стоит отметить, что на других фасадах этого же здания висят другие баннеры, на которых опять таки Нетаньяху изображен с президентом США Дональдом Трампом и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Напомним, что в апреле в Израиле состоялись парламентские выборы, но по их итогам не удалось сформировать правящую коалицию. Теперь новые парламентские выборы пройдут в сентябре 2019 года.