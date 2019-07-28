Киев, , 15:08 — REGNUM

Проведение реформы административного устройства Украины и организовать префектуры вместо региональных госадминистраций планирует партия «Слуга народа», победившая на внеочередных парламентских выборах. Об этом 28 июля заявил глава штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег».

Корниенко уточнил, что в результате реформы предполагается расширить полномочия власти местного уровня и уменьшить роль государственных администраций, заменив их на префектуры, которые будут следить, чтобы местные советы соблюдали законодательство при принятии решений.

Как пояснил Корниенко, при предлагаемой модели не понадобится мощный районный уровень, поэтому речь идёт об укрупнении районов, которые будут опекаться префектом.

По словам Корниенко, у партии есть группа, которая будет заниматься проработкой реформы и заниматься децентрализацией. Планируется вместо нынешних 490 районов оставить 100.

Кроме того, в партии не исключают проведение досрочных местных выборов, которые могут состояться уже этой осенью. В результате таких выборов может произойти полная смена власти в стране и президент Зеленский получит своих представителей не только в Верховной раде, но и на местном уровне.

Напомним, что по результатам внеочередных парламентских выборов на Украине, которые состоялись 21 июля текущего года, партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, на втором месте партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%. Тройку лидеров замкнула партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%.