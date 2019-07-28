Триполи, , 14:39 — REGNUM

Об уничтожении как минимум одного военно-транспортного самолета Ил-76 на авиабазе Аль-Джуфра, занимаемой силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщила 27 июля пресс-служба Правительства национального единства, передает телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что вооруженные формирования Правительства национального единства ее в пятницу, 26 июля, обстреляли расположенную в пустыне авиабазу Аль-Джуфра Халифы Хафтара, являющуюся ключевым пунктом снабжения армии генерала.

«Военно-воздушные силы нанесли удар по скоплению наемников на базе Аль-Джуфра, уничтожив ангар для беспилотников, принадлежащих враждебной стране», — говорится в сообщении правительства в Триполи.

В сообщении также говорится об уничтожении склада боеприпасов и военно-транспортного самолета Ил-76.

Контролируемый армией Хафтара телеканал Libya Al-Hadath подтвердил факт атаки на аэропорт Аль-Джуфра, но никаких комментариев о ее последствиях не дал.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация об уничтожении на территории Ливии двух украинских Ил-76 и смерти пилота одного из самолетов. Согласно информации портала Avia.pro, самолеты принадлежали компании Alfa Air, по другой версии — владельцев является Europa Air. Официальные источники в Киеве пока не подтвердили и не опровергли информацию об Ил-76.

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