Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM

Президент России Владимир Путин, открывая Главный военно-морской парад в Петербурге, поздравил граждан страны с Днем Военно-морского флота, передает корреспондент ИА REGNUM. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что этот праздник отмечает вся страна.

«Сегодня мы чествуем всех, кто в разные времена верой и правдой служил России, кто так же преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня, 28 июля, парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск.

«И, конечно, Санкт-Петербург. Именно здесь вырос и принял боевое крещение молодой флот Петра I. Отсюда уходили в плавание легендарные исследователи, и во главе практически всех экспедиций стояли морские офицеры. Благодаря их упорству, пытливости и блестящему образованию были сделаны выдающиеся открытия в географии, геологии, биологии», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что ВМФ внес огромный вклад в развитие отечественной науки, и сегодня также в числе первых осваивает новейшую технику, разрабатывают уникальные, перспективные инженерные и конструкторские решения.

По словам главы государства, только в 2019 году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, сейчас обновляется морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов.

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому — уникальные образцы вооружений, но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей», — сказал Путин.

Он добавил, что в минуты жестоких испытаний моряки по-прежнему готовы «отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и отечество, как это всегда было на русском флоте».

Владимир Путин вспомнил исторические подвиги экипажей кораблей «Меркурий», «Аврора» в XIX веке, «Варяга», «Корейца», «Стерегущего», броненосца «Слава» в 1917 году, севастопольских береговых батарей в Великую Отечественную войну, подводной лодки К-19 в советское время.

«Как это было и в наше (время) при испытании глубоководного аппарата в Баренцевом море. Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков», — сказал Путин.

Президент поблагодарил весь личный состав ВМФ за храбрость, отвагу и равнение «на наши героические традиции».

«Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше. Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы. Не сомневаюсь, именно так и будет», — сказал Владимир Путин.