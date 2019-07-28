Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте будет состоять из водной, наземной и воздушной частей. Несколько особо крупных кораблей-участников парада будут находиться в статическом положении, на якорях. Другие же — их большинство — пройдут по Неве и Финскому заливу парадным кильватерным строем.

Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в Минобороны России, по Неве пройдут новейшие корабли ВМФ — фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», дизельная подводная лодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов» и целый ряд других кораблей и катеров.

В акватории Кронштадтского рейда выстроились ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Смоленск» и многофункциональное судно тылового обеспечения флота «Эльбрус», способное осуществлять функции ледокола.

В динамической части парада в Кронштадте перед южной оградительной стенкой порта пройдут 12 боевых кораблей океанской зоны и одна подводная лодка. Среди них — фрегат «Адмирал Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», большой десантный корабль «Минск», дизельная подводная лодка «Владикавказ», патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Казанец» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», ракетный катер «Чувашия».

После российских кораблей пройдут почетные иностранные гости парада — эскадренный миноносец «Сиань» ВМС Китая и фрегат «Таркаш» ВМС Индии.

Наземная часть парада пройдет на Сенатской площади и Адмиралтейской набережной. В ней будут участвовать парадные роты военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, участников военно-патриотического движения «Юнармия».

В составе парадного строя морской авиации будет представлено более 40 самолётов и вертолётов Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов. Над Петербургом и Кронштадтом пройдут истребители-бомбардировщики Су-24, истребители Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, штурмовики Су-25, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолеты морской авиации Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

«Экипажи боевых самолётов и вертолётов осуществят вылет с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа, дислоцированных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия», — отметили в оборонном ведомстве.

Всего в Главном военно-морском параде будут участвовать более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 воздушное судно.

Парад в прямом эфире будет транслироваться на телевизионные экраны, установленные на набережных и площадях Санкт-Петербурга и Кронштадта.