Вашингтон, , 07:02 — REGNUM

Голосование по законопроекту о санкциях США в отношении компаний, причастных к строительству «Северного поток 2», было отложено в конгрессе США из-за позиции сенатора-республиканца от штата Кентуки Рэнда Пола, сообщает The Daily Beast.

Сообщается, назначенное на четверг, 25 июля, на заседании комиссии сената США по иностранным делам вопрос о введении санкций в отношении «Северного потока 2» был отложен. От открытого выражения мнения сенатор воздержался, однако разослал коллегам по сенату письма со своей оценкой законопроекта.

По мнению Пола, авторы законопроект Тед Круз и Джинн Шахин не указали, какие именно компании будут подвергаться санкциям, в связи с чем выборы сенаторы должны делать вслепую. Кроме того, сам факт того, что США вводят санкции в отношении стран, являющихся союзниками США, выглядит странно.

В США произошедшее уже связывают с якобы имеющимся российским влиянием на президента США Дональда Трампа. СМИ отмечают, что «могущественный тихий союзник» России является близким другом Трампа.