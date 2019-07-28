Пхеньян, , 04:32 — REGNUM

Об освобождении задержанного в Северной Кореи российского траулера «Сянхайлинь-8» сообщили 28 июля в пресс-службе посольства Росии в КНДР.

Порт Вонсан. КНДР (сс) stngiam

«27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как стало известно, около 16:00 по местному времени представитель Северной Кореи проинформировал капитана российского судна об освобождении, и в 19:30 оно покинуло порт Вонсан.

В настоящее время «Сянхайлинь-8» следует к южнокорейскому городу Сокчо, где сойдут на берег два члена экипажа, граждане Республики Корея.

Кроме того, в посольстве заявили о намерении выяснить все обстоятельства задержания российского траулера.

Напомним, российское рыболовецкое судно с экипажем из 17 человек было задержано охранной службой КНДР 17 июля в акватории Японского моря. Власти Северной Кореи обвинили моряков в нарушении границы. Судно было задержано и препровождено в один из портов КНДР.

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