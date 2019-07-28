Триполи, , 03:48 — REGNUM

В результате ракетного удара вооруженных формирований правительства национального единства в Ливии по территории аэропорта Аль-Джуфра вТриполи были ликвидированы два украинских военно-транспортных самолета, сообщает 27 июля авиационный портал Avia.pro.

Цель уничтожена! Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник сообщает также, что в результате обстрела погиб один из летчиков уничтоженных самолетов. По данным «РИА Мелитополь», погибшим оказался украинский летчик, работавший в Ливии на контрактной основе.

В ливийский СМИ прошла информация о том, что целью атакующих были «два транспортных самолета Ильюшина, одна система ПВО, беспилотники и склады боеприпасов».

Между тем данные о принадлежности уничтоженных авиамашин сильно разнятся. По одной из версий, они принадлежали турецкой авиакомпании Alfa Air, по другой — авиакомпании Europa Air. В пользу последней версии свидетельствует информация о приостановлении действия сертификата эксплуатанта приказом авиационной службы Украины от 26 июля.

Напомним, гражданская война в Ливии не прекращается с момента убийства главы государства Муаммара Кадафи. Сформированное ООН и Евросоюзом правительство национального согласия не смогло стать таковым по факту, и на востоке страны в Тобруке заседает избранный народом парламент. Руководитель действующей на востоке страны Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил о намерении «очистить Триполи от террористов» и в апреле 2019 года начал наступление на ливийскую столицу.