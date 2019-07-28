Каракас, , 02:58 — REGNUM

США вновь проигнорировали международное право и поставили под угрозу авиационную безопасность Венесуэлы, вторгшись в контролируемое Каракасом воздушное пространство на своих самолетах-разведчиках, сообщает 27 июля пресс-служба Оперативно-стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы на странице в Twitter.

«Сегодня вновь американские самолеты-шпионы ненадлежащим образом проникли в контролируемое Венесуэлой воздушное пространство, — говорится в сообщении ведомства, — нарушая авиационную безопасность и международные договоры».

Подобное поведение военные Венесуэлы считают вызовом не только своей стране, но и всему миру.

«США продолжают открыто оскорблять нашу страну и весь мир», — подытоживает сообщение источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет ВМС США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы 21 июля, не подав предварительно не каких установленных международными нормами уведомлений, на контакт с вылетевшими на перехват истребителями экипаж самолета-нарушителя выйти отказался. Позднее в министерстве обороны США сообщили, что разведывательный самолет США подвергся «агрессивному преследованию» со стороны «нелегитимного режима Мадуро».

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