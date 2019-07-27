27 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Вместо эпиграфа. Профессор на экзамене отчетливо понимает, что абитуриент НИЧЕГО не знает о КПСС: ни истории партии, ни ее программы, ни даже кто такой Леонид Ильич Брежнев. И задает вопрос: «Откуда вы такой взялись?». Ответ: «С Хацапетовки». Профессор встает, подходит к окну и тоскливо бормочет: «Эх! Бросить бы все это на … и уехать. В Хацапетовку!»

Андрей Ганжа, , 23:48 — REGNUM

В какую бы яму не завел страну и в какой бы яме не оказался сам экс-президент Украины Петр Алексеевич Порошенко (ПАП) — все равно: он боец. Потому что принять страну на подъеме национальной энергии, готовую воевать, голодать и сидеть в холоде, а через пять лет разгромно проиграть телекомику и позорно вылететь из президентского кресла — такое выдержит не каждая психика.

Не догнали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И ведь пике продолжается… 21 апреля, в первом туре выборов президента, «за Порошенко» проголосовали 15,95% из принявших участие в голосовании. Или 3 014 609 человек.

Через три месяца, на парламентских выборах за его политическую силу с очень неблагозвучной аббревиатурой «ПЕС» (партия «Европейская Солидарность»), то есть «за Порошенко» отдали голоса 8,10% пришедших на участки, или 1 184 515 избирателей. Сравнение совершенно корректное, поскольку в Украине все партии вождистские, а значит «мы говорим ПЕС, подразумеваем Порошенко».

Но, что бы то ни было, свою команду в парламент ПАП привел. Пусть с непрестижным четвертым результатом и пусть всего лишь 25 человек. Но все равно: благодарная украинская публика еще пять лет сможет наслаждаться и благозвучием речей Андрея Парубия, гением чистой красоты «женщины третьего тысячелетия» Ирины Луценко, благородными истериками Ирины Геращенко и прочая, прочая, прочая.

Надо отдать должное экс-президенту: его предвыборная парламентская кампания была оперативной, динамичной и, судя по результату — эффективной. Это объективная реальность.

А еще беспредельно мерзкой. Но это субъективное. Хотя и доказуемое.

В кампании Порошенко отчетливо выделяются три последовательно осуществляемые программы. После фиаско во втором туре президентских выборов, со счетом 73,22 на 24,45 процентов в пользу Зеленского, команда ПАПа взяла на вооружение лозунг «нас 25%». Грамотно: во-первых, шокированные разгромом симпатики убеждались, что их совсем немало и, во-вторых, «А почему мы должны стесняться того, что мы самые умные и самые образованные? Что каждый четвертый в стране — это мы. Что критическое мышление есть только у нас. Что мы государственники. Что имеем державныцьку позицию. Что не боимся брать ответственность на себя и умеем держать удар». Никакой аргументации в пользу своих постулатов автор процитированного поста Роман Доник, блогер и ярый сторонник Порошенко, не приводил, но в предвыборной кампании это не надо. Такой подход позволяет, не особо напрягаясь, предложить электорату картинку: «Кто мы?».

После этого, естественно, необходимо было предложить электорату ответ на вопрос «Зачем мы?». В качестве цели Порошенко предложил сторонникам идею «борьбы с реваншизмом». При этом ПАПа совершенно не смущал тот факт, что в нынешней ситуации единственным настоящим «реваншистом» является он сам. Поскольку «реванш» — это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии. И как раз Порошенко является стороной, с треском проигравшей в президентской гонке этой весной.

«Реваншизмом» экс-президент окрестил относительный (второе место, 13,05%, 43 мандата) электоральный успех своих оппонентов из «Оппозиционной платформы — За Жизнь», фишкой программы которых является безусловное прекращение войны на востоке страны и восстановление отношений с Россией. То есть, Порошенко в очередной раз активно «толкнул» на политическом рынке свой самый востребованный товар — русофобию.

Что и позволило получить ему результат, даже несколько выше ожидаемого — 8,1 процента. Хотя социологические опросы последней предвыборной недели выше 7,9% ПЕСу не давали (опрос КМИС, опрос от 13 июля).

И теперь, когда ПЕС, «изрядно потрепанный, но не побежденный» прошел в парламент, перед Порошенко стоит одна задача — сцементировать своих сторонников. И именно для этого начата кампания, суть которой можно сформулировать как «Вы лучшие, остальные — пыль под копытами ваших коней».

Сейчас этой темой забит весь «евроориентированный» сегмент украинского интернета. В качестве примера приведу пассаж одного из нынешних идеологов украинского политико-этнического национализма, директора (хотя, как по мне — губителя) Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича. Что такое народ, с точки зрения этого, гм…, историка? «Большинство общества — до сих пор инфантильная серая масса, с постоянным рефреном: «а почему я?». Это люди, которых легко обмануть и обокрасть, которые с легкостью лгут сами, и считают, что лгут и воруют все. Которые легко меняют свою свободу на возможность не отвечать за свои поступки… Если бы в Украине были только эти люди, у нас никогда не было никакого прогресса, а только застывший во времени никому в мире не интересный совок». В общем — мерзкая картинка. Но шанс, по Вьятровичу, есть: «Но есть другая часть общества. Меньшинство, их несколько процентов. Это те, которые толкают Украину вперед и поднимают вверх. Они берут на себя больше других и часто побеждают»

В середине прошлого века политологами было предложено понятие «меритократия», под которым понималась власть узко очерченной группы лиц, достойных (по латыни meritus) этой власти. Простите за тавтологию… Я не уверен, что Вьятрович читал «Восстание меритократии» Майкла Янга или «Кризис в образовании» Ханны Арендт, и знает, что «отец» и «мать» меритократии использовали его как уничижительное понятие.

Но зато саму суть идеи — узкий круг «заслуженных» правителей, оседлавших серую, безликую толпу — он использует по полной. И даже развивает: «…серая инертная масса большинства не способна сопротивляться их («нескольких процентов — А.Г.) чрезмерной активности. Привыкнув подчиняться сильным, она повинуется их энергии». Вот так, 25-й (не прошедший) номер в парламентском списке ПЕСа требует повиновения!

И остается только задаться вопросом: да откуда вы беретесь, меритократы хацапетовские? Вы, которые за несколько лет превратили Украину в страну, уже малоинтересную для мировых лидеров и окруженную по периметру границ недружелюбными партнерами… Вы, превратившие страну в логистическое «белое пятно» и потерявшие рынки сбыта и источники ресурсов… Вы, уничтожившие народную историческую память и принесшие на территорию Украины силовой конфликт… Вы, уничтожившие производство и поднимающие валовый внутренний продукт за счет роста цен и тарифов…

И имя таким вопросам — легион.

Когда-то вся эта толпа пришла к власти на волне событий зимы 2013/14 годов, названных ими «революцией Достоинства». Тогда, со сцены Майдана, они клялись в любви, почтении и верном служении украинскому народу, великому, мудрому и бесстрашному. Сейчас, после разгрома всех «идеалов Майдана» в этом «мудром, бесстрашном и с достоинством», как оказывается, «Гражданина победил плебей, которого растили 28 лет» (Остап Дроздов, еще один персонаж, претендующий на роль властителя дум от-порошенко). Да, уж,

Но дружбы нет и той меж нами.

Все предрассудки истребя,

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя.

А.С.Пушкин

А у Хацапетовки (Углегорска) прошу прощения. Когда-то это был пусть и не очень уютный, но живой донбасский городок. Зимой 2015 года он был практически полностью разрушен артиллерийским огнем.

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