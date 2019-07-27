Тбилиси, , 23:20 — REGNUM

В Грузии взят под стражу бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили по делу о митингах 20−21 июня. Такое решение принял в субботу, 27 апреля, Тбилисский городской суд. Об этом сообщает Грузия online.

«Суд избрал заключение в качестве меры пресечения для лидера партии «Победившая Грузия» И. Окруашвили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание суда было закрытым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии по обвинению в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем был задержан бывший министр обороны страны Ираклий Окруашвили. Известно, что речь идет о событиях 20−21 июня в Тбилиси, во время которых неизвестные пытались захватить здание парламента.

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